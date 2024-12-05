"У Соболева есть талант во всем, но у него недостаточно характера, чтобы играть на высшем уровне. Александру надо сбавить хамское поведение на поле, даже когда его соперники вынуждают быть хамом. Он сам себя погубил, уйдя из "Спартака". Соболев пойдет по рукам и арендам - таких примеров было много", - заявил Кавазашвили.
Экс-нападающий сборной России Александр Соболев перебрался из "Спартака" в "Зенит" в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые заплатили за переход футболиста 10 миллионов евро. Сам Соболев подписал с санкт-петербургским клубом контракт до конца сезона 2026/27 с опцией продления на 1 год.
В первой части сезона Соболев принял участие в 10-ти матчах "Зенита" в РПЛ и не отметился результативными действиями. В Кубке России на его счету 2+1 по системе гол+пас в 5-ти матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Кавазашвили: Соболев сам себя погубил, уйдя из "Спартака" в "Зенит", теперь пойдет по рукам и арендам
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"