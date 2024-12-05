"Зенит" очень хотел Зайнутдинова. Мы намеревались заработать 7,5 млн евро, но Бактиёр сказал: "Я точно не хочу ехать в Россию. Хочу показать тренеру, на что способен", - приводит слова Шакула "Чемпионат" со ссылкой на аккаунт журналиста Ягыз Сабунчоглу в соцсети Х.
Бактиёр Зайнутдинов является игроком стамбульского "Бешикташа" в августе 2023 года, когда его за 4,5 млн евро выкупили у московского ЦСКА. Его действующее соглашение с турецким клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего игрога сборной Казахстана составляет 4 млн евро.
В Турции сообщили, что Зайнутдинов отказался от перехода в "Зенит"
Бывший генеральный секретарь стамбульского "Бешикташа" Каан Шакул рассказал об интересе петербургского "Зенита" к полузащитнику Бактиёру Зайнутдинову.
Фото: ФК "Бешикташ"