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"Зенит" был готов купить двух футболистов "Бешикташа" за 27,5 млн евро

Бывший генеральный секретарь "Бешикташа" Каан Шакул рассказал о переговорах турецкого клуба с "Зенитом" о переходе полузащитников Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Бешикташ"
"Мы договорились о сумме в 27,5 млн евро за этих двух игроков. Руководство "Зенита" приехало в Стамбул. Потом об этих трансферах появились новости, о чём "Зенит" сообщил нам. Они отнеслись серьёзно к подобным новостям", — приводит слова Шакула "Чемпионат" со ссылкой на аккаунт HT Spor в соцсети Х.

Бактиёр Зайнутдинов выступает в составе стамбульского "Бешикташа" с августа 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего казахского футболиста в 4 млн евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года.

Жедсон Фернандеш выступает в составе стамбульского "Бешикташа" с июля 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего португальского футболиста в 17 млн евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года.

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