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Источник: "Торпедо" собирается арендовать хавбека "Спартака" Зорина с правом выкупа

По информации СМИ, московское "Торпедо" собирается арендовать 20-летнего полузащитника московского"Спартака" Даниилу Зорина с правом его последующего выкупа.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что вопрос об аренде 20-летнего футболиста будет решаться после Нового года исходя из того, кто в "Торпедо" будет принимать решения и будут ли какие-нибудь изменения в руководстве московского клуба.

Также отмечается, что Зорин желает получать больше игровой практики, поэтому рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зорина в 700 тыс. евро. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 официальных матчах (в среднем, 39,3 мин. за игру), в которых забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи и получил 3 желтые карточки (одна из них стала второй в матче).

Источник: Metaratings

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