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Представитель Батракова: никакой подтвержденной информации об интересе "Сити" к Алексею пока нет

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о возможном переходе игрока в "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Локомотив"
"Никакой подтвержденной информации об интересе "Сити" к Алексею пока нет. Насколько знаю, пока не было контактов ни с клубом, ни со стороной игрока. Сейчас мы только обсуждаем информацию, которая появилась в сети", - цитирует Кузьмичева Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что английский "Манчестер Сити" в будущем может приобрести полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова. Сообщается, что английский клуб длительное время наблюдает за игрой россиянина.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел во всех турнирах 22 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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