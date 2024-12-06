"Никакой подтвержденной информации об интересе "Сити" к Алексею пока нет. Насколько знаю, пока не было контактов ни с клубом, ни со стороной игрока. Сейчас мы только обсуждаем информацию, которая появилась в сети", - цитирует Кузьмичева Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что английский "Манчестер Сити" в будущем может приобрести полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова. Сообщается, что английский клуб длительное время наблюдает за игрой россиянина.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел во всех турнирах 22 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Представитель Батракова: никакой подтвержденной информации об интересе "Сити" к Алексею пока нет
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о возможном переходе игрока в "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Локомотив"