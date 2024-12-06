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"Будем держать кулаки". Дубайский "Юнайтед" Промеса в феврале хочет сыграть со "Спартаком"

Генеральный директор футбольного клуба "Юнайтед" из Дубая Илие Чебану высказался о возможности проведения товарищеского матча с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Мы как клуб очень заинтересованы в игре со "Спартаком". Они будут как раз в Дубае. С другими командами — тоже. Будем держать кулаки, чтобы получилось. У нас же все-таки соревновательный период. Будем ограничены в возможностях, сможем играть только в будние дни", - приводит слова Чебану "СЭ".

Дубайский "Юнайтед" выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ. В составе этой команды с сентября играет бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес, которому запрещено выезжать из страны, так как в его отношении рассматривается дело об экстрадиции в Нидерланды.

На начало февраля 2025 года запланировано проведение в ОАЭ зимнего Кубка РПЛ. Помимо "Спартака", в этом предсезонном турнире примут участие московские ЦСКА и "Динамо", а также петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов".

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