"Козыри Угальде — прекрасная работа с мячом, умение открыться за спину, взрывная скорость, голевое чутье. Сегодня уже для всех очевидно, что он максимально эффективен в центре нападения. А не на фланге, куда его периодически сдвигал Станкович, пытаясь встроить в свои схемы еще и Николсона", - приводит слова Угальде "СЭ".
Манфред Угальде выступает в составе московского "Спартака" с января 2024 года. Тогда красно-белые оформили трансфер коста-риканского нападающего из нидерландского "Твенте" за 13 млн евро. В текущем сезоне 22-летний форвард в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в которых всего 15 раз поразил ворота соперников и 3 раза отметился результативными передачами.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Манфреда Угальде составляет 9 млн евро. А срок его контракта с московским клубом истекает в конце сезона-2027/28.
Игорь Ледяхов перечислил козыри форварда "Спартака" Угальде
Экс-наставник грозненского "Ахмата" и калининградской "Балтики" Игорь Ледяхов высказался об игре нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"