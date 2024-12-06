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Игорь Ледяхов перечислил козыри форварда "Спартака" Угальде

Экс-наставник грозненского "Ахмата" и калининградской "Балтики" Игорь Ледяхов высказался об игре нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Козыри Угальде — прекрасная работа с мячом, умение открыться за спину, взрывная скорость, голевое чутье. Сегодня уже для всех очевидно, что он максимально эффективен в центре нападения. А не на фланге, куда его периодически сдвигал Станкович, пытаясь встроить в свои схемы еще и Николсона", - приводит слова Угальде "СЭ".

Манфред Угальде выступает в составе московского "Спартака" с января 2024 года. Тогда красно-белые оформили трансфер коста-риканского нападающего из нидерландского "Твенте" за 13 млн евро. В текущем сезоне 22-летний форвард в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в которых всего 15 раз поразил ворота соперников и 3 раза отметился результативными передачами.

Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Манфреда Угальде составляет 9 млн евро. А срок его контракта с московским клубом истекает в конце сезона-2027/28.

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