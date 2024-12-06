По информации Vozes do Gigante, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован "Интернасьонал". В ЦСКА, как передает источник, готовы продать защитника и намерены получить за него четыре миллиона евро.
Роша является игроком "армейского" клуба с лета 2022 года. Всего на его счету 86 матчей за ЦСКА, в которых он забил шесть голов и сделал семь результативных передач.
В текущем сезоне Роша провел 18 матчей за ЦСКА и сделал три голевые передачи. Трудовой договор защитника с ЦСКА действует лета 2027 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.
Виллиан Роша летом может покинуть ЦСКА
Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша следующим летом может покинуть столичный ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА