Мор: удивлюсь, если "Факел" проиграет ЦСКА

- Удивлюсь, если "Факел" проиграет ЦСКА. Воронежцы хорошо играют на своем стадионе. На своем поле "Факел" не должен проигрывать, а ЦСКА не выглядит сверхкомандой, которая сможет их разорвать. Наиболее вероятный исход - очередная ничья для "Факела" с небольшим количеством голов, - передает слова Мора "Матч ТВ".
Встреча между "Факелом" и ЦСКА пройдет в Воронеже 8 декабря, начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.
"Факел" в 17-м туре РПЛ в гостях сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" (0:0). Воронежский клуб с 14 баллами в активе занимает 14-е место в таблице чемпионата.
ЦСКА в прошлом матче РПЛ на своем поле поделил очки с "Рубином" (2:2). В активе "армейцев" 28 баллов, клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.