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Мор: удивлюсь, если "Факел" проиграет ЦСКА

Экс-футболист столичного "Спартака" Эдуард Мор отдает предпочтение "Факелу" в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Удивлюсь, если "Факел" проиграет ЦСКА. Воронежцы хорошо играют на своем стадионе. На своем поле "Факел" не должен проигрывать, а ЦСКА не выглядит сверхкомандой, которая сможет их разорвать. Наиболее вероятный исход - очередная ничья для "Факела" с небольшим количеством голов, - передает слова Мора "Матч ТВ".

Встреча между "Факелом" и ЦСКА пройдет в Воронеже 8 декабря, начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

"Факел" в 17-м туре РПЛ в гостях сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" (0:0). Воронежский клуб с 14 баллами в активе занимает 14-е место в таблице чемпионата.

ЦСКА в прошлом матче РПЛ на своем поле поделил очки с "Рубином" (2:2). В активе "армейцев" 28 баллов, клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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