- Обозначает ли Дзюба свое желание побить рекорды? Никогда не упоминает об этом в разговоре с нами. Хотя в голове, наверное, это сидит, но он больше работает на команду. Артем человек амбициозный, ставит команду выше личных целей, а мы поможем ему добиться этих рекордов, - цитирует капитана тольяттинской команды "Матч ТВ".
36-летний Дзюба пополнил состав "Акрона" в сентябре этого года, подписав с клубом соглашение до конца сезона. Футболист, ранее выступавший за "Спартак", "Зенит" и "Локомотив", провел в этом сезоне РПЛ девять матчей, дважды поразил ворота соперников и сделал три голевые передачи.
Сегодня, 7 декабря, "Акрон" в гостях сыграет против "Зенита", матч 18-го тура РПЛ начнется в 16:30 мск. Текстовая трансляция будет доступна на Rusfootball.info.
"Акрон" имеет в своем активе 19 баллов и занимает девятое место в РПЛ. Лидирует в чемпионате России "Зенит", набравший 39 очков.
Капитан "Акрона": Дзюба ставит команду выше личных целей
Футболист "Акрона" Константин Савичев высказался о своем партнере Артеме Дзюбе, отметив, что форвард не гонится за рекордами.
Фото: ФК "Акрон"