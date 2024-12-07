"Не стал бы торопиться с выводами по Пьяничу. Видно, что он не в своей тарелке — ему нужны высококлассные партнеры в нападении, которых в ЦСКА сейчас просто нет. Забивают защитники, нападение непонятно что делает. Поэтому Пьяничу и непривычно", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего боснийца в 3 миллиона евро.
После 17-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков. В 18-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде с воронежским "Факелом".
Пономарев: видно, что Пьянич не в своей тарелке - ему нужны высококлассные партнеры, которых в ЦСКА нет
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА