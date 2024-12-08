Аршавин высказался о двух поражениях подряд "Зенита"

- "Зенит" бы спокойно вошёл в зимнюю паузу, если бы победил в последних двух матчах. Возможно, сделать изменения после таких результатов будет проще. Если бы были две победы, всё бы затмилось. "Зенит" натужно играет ровно с того момента, как Глушенков получил травму, - заявил Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 7 декабря, клуб с берегов Невы при своих болельщиках играл с "Акроном" и потерпел поражение со счетом 1:2. В активе петербургского клуба 39 баллов, команда Сергея Семака на данный момент лидирует в турнирной таблице, однако сегодня, в случае победы "Краснодара" над "Локомотивом", "Зенит" может потерять первую строчку.
Встреча между "Краснодаром" и "Локомотивом" пройдет сегодня, 8 декабря в рамках 18-го тура РПЛ, начало матча запланировано на 19:30 по столичному времени.