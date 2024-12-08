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Хавбек "Зенита" Ахметов: не можем быть довольными, концовку смазали

Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов высказался о последних неудачных результатов команды.
Фото: ФК "Зенит"
- К сожалению, концовку смазали. Две игры перед отпуском испортили настроение. Не можем быть довольными. В чем причина? Потеря концентрации, недонастрой. На 100% были готовы. Но нас наказывали, - цитирует футболиста петербургского клуба "Матч ТВ".

"Зенит" вчера, 7 декабря, дома принимал "Акрон" и потерпел поражение со счетом 1:2. В активе сине-бело-голубых 39 баллов, клуб идет на первом месте в турнирной таблице. "Краснодар", в случае сегодняшней победы над "Локомотивом", может обойти "Зенит" в таблице. Сейчас в активе "быков" 38 очков.

Ильзат Ахметов в текущем сезоне провел в РПЛ три матча, но не отметился голевыми действиями. Соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до 30 июня 2026 года.

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