"Это катастрофа! Второй круг начинать с шестого места… Очень тяжело. Если никого сейчас не купить, то… А вы же читаете новости про баны, санкции и так далее. Так что перспективы так себе. Мы так не вытянем. Останемся на шестом месте в итоге… Максимум на четвертое поднимемся. Но не выше. Пока у меня такие предчувствия", - приводит слова Пономарева "Евро-Футбол.Ру".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский ЦСКА, набрав 31 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от пятого места (московского "Локомотива") на данный момент составляет 4 очка, а отрыв от седьмого места ("Ростова") - 5 очков.
В последнем перед зимней паузой туре "армейцы" на выезде с минимальным счетом (1:0) обыграли воронежский "Факел". Единственный гол в составе ЦСКА забил Тамерлан Мусаев.
"Катастрофа!" Пономарев скептически оценил перспективы ЦСКА во второй части сезона РПЛ
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о перспективах московского ЦСКА во второй части текущего сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА