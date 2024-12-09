"Спартак" и "Зенит" создали отличную интригу на весну. Они показали максимум, что можно было выжать. Если бы у нас чемпионат проходил по нормальной формуле "весна-осень", наверное, "Спартак" мог бы заставить "Зенит" понервничать", - поделился Червиченко.
Московский "Спартак" одержал 6 побед подряд на заключительном отрезке осенней части сезона. В 18-м туре красно-белые разгромно победили "Пари НН" (3:0). "Зенит", в свою очередь, потерпел два домашних поражения подряд в 17-м и 18-м турах - от "Крыльев Советов" (2:3) и от "Акрона" (1:2).
На зимний перерыв "Зенит" и "Спартак" ушли, соответственно, на 2-м и 3-м месте в турнирной таблице. У сине-бело-голубых 39 набранных очков, у "Спартака" - 37. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар", который при равенстве очков с "Зенитом" опережает сине-бело-голубых по дополнительным показателям.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: если бы чемпионат проходил по формуле "весна-осень", "Спартак" заставил бы "Зенит" понервничать
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о концовке осенней части чемпионата в исполнении красно-белых и о борьбе с "Зенитом".
Фото: официальный сайт "Спартака"