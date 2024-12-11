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Агент Карраскаля: Хорхе начал сезон не так хорошо, но завершил на очень хорошем уровне

Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы нападающего "Динамо" Хорхе Карраскаля, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Хорхе начал сезон не так хорошо, но завершил на очень хорошем уровне. Он лишний раз доказал то, что все уже знают — он отличается от других футболистов", - цитирует Боселли "РБ Спорт".

В текущем сезоне Хорхе Карраскаль провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился 4-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего колумбийца в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками.

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