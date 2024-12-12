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Орлов: Станковича уже хотели убирать из "Спартака", но он молодец, удержался

Комментатор Геннадий Орлов высказался о наставнике "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- У Федуна в "Спартаке" за 18 лет было 18 тренеров. А что после него? Два года - два новых тренера и генеральных директора. Тренеру ведь нужно найти ключик к игрокам, а игрокам - понять тренера. Хорошо, что Станкович удержался. Ведь был момент - его тоже хотели убирать. Но он молодец - подобрал состав, почувствовал команду, - передает слова Орлова "Чемпионат".

Станкович возглавляет столичный "Спартак" с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые провели в РПЛ 18 матчей, в которых одержали 11 побед и четыре раза сыграли вничью, в трех матчах "Спартак" потерпел поражение.

Также "Спартак" продолжает участие в Кубке России - в Пути регионов красно-белые сыграют с "Акроном", матч пройдет 11 марта.

В РПЛ в первом матче после зимней паузы коллектив Станковича сыграет с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице РПЛ. Встреча 19-го тура пройдет в начале марта.

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