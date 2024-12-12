КДК оштрафовал Дзюбу по итогам матча 18-го тура РПЛ против "Зенита"

"Тренер "Акрона" Тедеев за выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей, старший тренер Калашников - на 10 тысяч рублей, Артем Дзюба - на 10 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, матч между "Зенитом" и "Акроном" в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги состоялся 7 декабря в Санкт-Петербурге. Поединок проходил на стадионе "Газпром Арена" и завершился победой гостей со счетом 2:1. Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба стал автором победного мяча и был признан лучшим игроком встречи. Всего на счету 36-летнего форварда 3+3 по системе гол плюс пас в 11 играх за "Акрон".