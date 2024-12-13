Срок действующего на данный момент контракта между 19-летним футболистом и "железнодорожниками" истекает 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 8 млн евро.
В текущем сезоне Алексей Батраков в составе "Локомотива" в общей сложности 23 раза появлялся на поле в официальных матчах, в которых забил соперникам 11 голов, отдал партнерам по команде 8 голевых передач и получил 7 желтых карточек. Кроме того, хавбек 11 декабря был признан лучшим молодым футболистом 2024 года в России.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Стала известна минимальная цена "Локомотива" для продажи Батракова в зарубежный клуб
По информации СМИ, московский "Локомотив" с большей долью вероятности не продаст полузащитника Алексея Батракова зарубежному клубу дешевле, чем за 14 млн евро.
Фото: ФК "Локомотив"