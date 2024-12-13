"Главное разочарование первой части сезона РПЛ — защита "Динамо". Нападение не может в каждой игре по три-четыре мяча забивать. Это было еще в том году, поэтому они на рынке очень активно ищут на эту позицию, чтобы бороться за чемпионство", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 18-ти встречах чемпионата России бело-голубые забили 37 мячей, а пропустили на 17 меньше.
Напомним, что команда Марцела Лички одержала победу над московским "Локомотивом" в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. В полуфинале верхней сетки бело-голубые проведут две встречи с московским ЦСКА. Действующим победителем турнира является петербургский "Зенит".
Орещук: главное разочарование первой части сезона РПЛ — защита "Динамо"
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук назвал главное разочарование первой части сезона чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"