"Если говорить о вещах, которые удивили в первой части сезона, то стоит упомянуть Угальде. Его мастерство действительно впечатлило. Угальде показал, что является нападающем высокого уровня. Как он мыслит, как владеет мячом, касанием — фантастика", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и отметился 16-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Непомнящий: Угальде показал, что является нападающем высокого уровня. Как он мыслит, как владеет мячом — фантастика
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"