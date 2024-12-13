"Дортмунд". Предложения не было, но интерес был. Это разные вещи. Мне потом Рома Нойштедтер говорил (он же немец), что обо мне спрашивали в Дортмунде. Но это уже потом было", - приводит слова Зобнина Sport24 со ссылкой на выпуск YouTube-шоу "Коммент.Шоу".
Роман Зобнин является игроком московского "Спартака" с июля 2016 года, когда красно-белые выкупили полузащитника у московского "Динамо" за 3 млн евро. Текущее соглашение игрока с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 3,5 млн евро.
В текущем сезоне Зобнин принял участие в составе "Спартака" в общей сложности в 10 матчах (в среднем, 66,5 мин. за игру), в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 4 желтые карточки (1 из них стала второй в матче).
Зобнин рассказал об интересе к себе от топ-клуба Бундеслиги
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал, какой клуб из чемпионата Германии интересовался им.
Фото: ФК "Спартак"