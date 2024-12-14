"Продление контракта с Лечи? Руководство разберется. Все на контроле. Я за это не переживаю", - приводит слова Ташуева "СЭ".
В нынешнем сезоне Лечи Садулаев, играющий на позиции крайнего нападающего, провел за "Ахмат" 18 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Действующий контракт 24-летнего футболиста с грозненским клубом истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Садулаеву со стороны петербургского "Зенита".
Ташуев - о продлении контракта с Садулаевым: все на контроле
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев не переживает по поводу пролонгации соглашения с вингером Лечи Садулаевым.
Фото: ФК "Ахмат"