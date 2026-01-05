Губерниев: Карседо пафосно все профукает. Пафосно его выгонят

"Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха. Надолго Карседо не задержится - ходьба по граблям продолжается!", - сказал Губерниев "Спорт-Экспресс".
Вчера, 4 января, Хуан Карлос Карседо объявил о своем решении покинуть кипрский "Пафос". Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист подпишет соглашение со "Спартаком" до 2028 года.
На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
