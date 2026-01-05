"Седьмое-восьмое место - это ниша, которая ни за что не борется. Лучшие из худших и худшие из лучших - это болото. Когда у игрока вроде Даку зарплата почти три миллиона, постоянно быть на седьмом–восьмом месте - это позор", - сказал Селюк "Советскому спорту".
На данный момент казанский "Рубин" находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 18-ти матчах. Команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений в лиге.
Следующий матч клуба в РПЛ состоится 28 февраля против махачкалинского "Динамо".
Селюк - о "Рубине": быть на седьмом-восьмом месте - это позор
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о выступлении "Рубина" в РПЛ.
Фото: РПЛ