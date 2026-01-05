Гладилин: если "Балтика" сохранит пятое место, это будет успех

"Балтика" пока на пятом месте в таблице. Если хотя бы сохранит это место - это будет очень сильный успех. Пока закончился первый круг РПЛ, на первом этапе они навязывали борьбу и добывали очки", - сказал Гладилин "Чемпионату".
На данный момент калининградская "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Команда провела 18 матчей, одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в лиге.
Следующий матч клуба в РПЛ состоится 27 февраля против "Зенита".
Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о калининградской "Балтике".
Фото: РПЛ