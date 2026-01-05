Турецкий журналист рассказал, когда Айдын присоединится к ЦСКА

Турецкий журналист Мухаммед Думан высказался о возможном переходе Огуза Айдына в ЦСКА.
"Я думаю, что Огуз примет положительное решение в течение нескольких дней. Ожидается, что после прохождения медицинского обследования Огуз Айдын присоединится к ЦСКА на сборах, которые стартуют 13 января", - сказал Думан "Чемпионату".

Огуз Айдын является игроком турецкого "Фенербахче" с июля 2024 года. В текущем сезоне левый вингер провел за клуб 24 матча и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

