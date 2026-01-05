"Из футболистов в 2025 году отмечу Алексея Батракова. Не могу нарадоваться на него. Пресловутый второй сезон парень проводит очень качественно, растёт. Надеюсь, со временем он проявит себя не только в "Локомотиве", но и в топ-клубах и сборной на больших форумах", - сказал Сычев "Чемпионату".
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.
Сычев: надеюсь, Батраков в будущем проявит себя и в топ-клубах
Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался об Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"