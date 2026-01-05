Ташуев рассказал, кого могут назначить тренером "Спартака"

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию вокруг поста главного тренера "Спартака"
"Любой российский тренер, который не работает в топ?клубах, с удовольствием бы пошел в "Спартак". В том числе и я. Но не позвонят. Может, кого-то из ребят помоложе позовут. Андрея Талалаева, например", - сказал Ташуев "Матч ТВ".

Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. Под его руководством в текущем сезоне команда провела 25 матчей, одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

На данный момент "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

