Ташуев рассказал, кого могут назначить тренером "Спартака"

"Любой российский тренер, который не работает в топ?клубах, с удовольствием бы пошел в "Спартак". В том числе и я. Но не позвонят. Может, кого-то из ребят помоложе позовут. Андрея Талалаева, например", - сказал Ташуев "Матч ТВ".
Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. Под его руководством в текущем сезоне команда провела 25 матчей, одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
На данный момент "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.
Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию вокруг поста главного тренера "Спартака"
