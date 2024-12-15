Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Сити
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Саутгемптон
22:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
АтлетикНе начат
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
Реал Сосьедад
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Барселона
23:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
14:30
МонцаНе начат
Болонья
17:00
ФиорентинаНе начат
Парма
17:00
ВеронаНе начат
Комо
20:00
РомаНе начат
Милан
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ШтутгартНе начат
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
НиццаНе начат
Ренн
19:00
АнжеНе начат
Гавр
19:00
СтрасбургНе начат
Брест
19:00
НантНе начат
ПСЖ
22:45
ЛионНе начат

Агент нападающего "Акрона" Тимошенко заявил, что в ближайшее время игрока могут выкупить из "Родины"

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего "Акрона" Ивана Тимошенко, высказался о возможном полноценном переходе игрока в тольяттинский клуб.
Фото: ФК "Акрон"
"Ведется работа по его переходу. В "Родину" он не вернется? Вероятно, все. Пока точно не известно. Позиция "Акрона"? Есть взаимная позиция футболиста и клуба, что продолжать такое сотрудничество нецелесообразно", - цитирует Еремина "СЭ".

Иван Тимошенко перешел в тольяттинский "Акрон" из московской "Родины" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Нападающий провел за тольяттинский клуб во всех турнирах 16 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 800 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 22-мя набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится