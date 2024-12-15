"Ведется работа по его переходу. В "Родину" он не вернется? Вероятно, все. Пока точно не известно. Позиция "Акрона"? Есть взаимная позиция футболиста и клуба, что продолжать такое сотрудничество нецелесообразно", - цитирует Еремина "СЭ".
Иван Тимошенко перешел в тольяттинский "Акрон" из московской "Родины" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Нападающий провел за тольяттинский клуб во всех турнирах 16 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 800 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 22-мя набранными очками.
Агент нападающего "Акрона" Тимошенко заявил, что в ближайшее время игрока могут выкупить из "Родины"
Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего "Акрона" Ивана Тимошенко, высказался о возможном полноценном переходе игрока в тольяттинский клуб.
Фото: ФК "Акрон"