Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
1 - 3 1 3
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Манчестер Юнайтед2 тайм
Саутгемптон
22:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 1 1 1
АтлетикЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Лас-Пальмас1 тайм
Барселона
23:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
2 - 1 2 1
МонцаЗавершен
Болонья
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Парма
2 - 3 2 3
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Милан
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 3 1 3
ШтутгартЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Хоффенхайм2 тайм
РБ Лейпциг
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен
Ренн
1 - 0 1 0
Анже2 тайм
Гавр
0 - 2 0 2
Страсбург2 тайм
Брест
2 - 1 2 1
Нант2 тайм
ПСЖ
22:45
ЛионНе начат

Петржела: если "Зенит" не станет чемпионом, Семака уволят

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о перспективах работы в петербургском клубе нынешнего наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, очень вероятно, что Семак будет уволен, если "Зенит" не станет чемпионом в этом сезоне РПЛ. У сине-бело-голубых больше всего денег среди всех российских клубов — если не будет чемпионства, особенно в год столетия, то Сергей Семак будет искать другую работу", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Сергей Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года. Его действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2029/30. Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России.

В текущем сезоне "Зенит" после 18-ти туров Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. 25 мая 2025 года петербуржцы будут отмечать 100 лет со дня основания футбольного клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится