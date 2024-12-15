"Думаю, очень вероятно, что Семак будет уволен, если "Зенит" не станет чемпионом в этом сезоне РПЛ. У сине-бело-голубых больше всего денег среди всех российских клубов — если не будет чемпионства, особенно в год столетия, то Сергей Семак будет искать другую работу", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Сергей Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года. Его действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2029/30. Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России.
В текущем сезоне "Зенит" после 18-ти туров Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. 25 мая 2025 года петербуржцы будут отмечать 100 лет со дня основания футбольного клуба.
Петржела: если "Зенит" не станет чемпионом, Семака уволят
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о перспективах работы в петербургском клубе нынешнего наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"