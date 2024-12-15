"Насколько я знаю, "Севилья" действительно интересуется Тикнизяном. Летом был предметный интерес, но "Локомотив" не устроило предложение. "Локомотив" просит у "Севильи" слишком большие деньги за трансфер Тикнизяна. Сомневаюсь, что "Севилья" купит Тикнизяна этой зимой", - приводит слова Эспины "РБ Спорт".
Наир Тикнизян является игроком московского "Локомотива" с августа 2021 года. Тогда "железнодорожники" выкупили армянского футболиста у московского ЦСКА за 5,5 млн евро. Действующее соглашение между полузащитником и красно-зелеными рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 6 млн евро.
В текущем сезоне Тикнизян в составе "Локомотива" в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 5 жёлтых карточек.
Испанский журналист: сомневаюсь, что "Севилья" купит Тикнизяна - "Локомотив" просит слишком большие деньги
Испанский журналист газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал интерес "Севильи" к игроку московского "Локомотива" и сборной Армении Наиру Тикнизяну.
Фото: ФК "Локомотив"