"Как играл "Спартак" в последнее время… Это было здорово и интересно, особенно, когда они обыграли "Краснодар". Команда заиграла сама. Думаете, что тренер там все решил? Нет, конечно. "Спартак" сам заиграл. Игроки поняли, что могут по-другому. Все от самих ребят зависит. Но из интересного у них только пару футболистов в нападении", - цитирует Пономарева Betonmobile.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Команда Деяна Станковича одержала шесть побед подряд в матчах чемпионата России, в последний раз команде удавалось такое при Массимо Каррере, а до этого - при Олеге Романцеве.
Красно-белые вылетели из верхней сетки Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову" (1:3 - общ.). "Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в Пути регионов. Напомним, что действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит".
Пономарев: думаете, что тренер в "Спартаке" все решил? Нет, конечно. "Спартак" сам заиграл
Фото: ФК "Спартак"