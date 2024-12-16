"Мы можем сыграть со сборной России в следующем году. Надо выбрать место и дату. На данный момент никаких переговоров с РФС нет, но мы рассматриваем российскую команду в качестве соперника. Готова ли сборная Замбии сыграть в России? Наши парни готовы сыграть этот матч где угодно!" — приводит слова Каманги Sport24.
Сборная Замбии в рейтинге ФИФА занимает 87-е место. В чемпионатах мира по футболу она ни разу не принимала участие в финальной части, а наивысшим достижением в Кубке африканских наций является победа в турнире, которая была добыта в 2012 году.
Сборная России в связи с отстранением от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, которое действует с февраля 2022 года, проводит исключительно товарищеские матчи. В последних двух играх, которые прошли в ноябре, подопечные Валерия Карпина выиграли у сборных Брунея (11:0) и Сирии (4:0). О соперниках национальной команды в 2025 году РФС официально не объявлял.
"Где угодно!" В Замбии выразили готовность в 2025 году сыграть со сборной России
Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга прокомментировал возможность проведения в 2025 году товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу