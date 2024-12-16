Сообщается, что сине-бело-голубые запросили у бразильцев за 27-летнего футболиста 15 млн евро. В "Крузейро" считают эту цену завышенной и пока приостановили работу над этим трансфером. Однако Нино остается в поле зрения клуба из города Белу-Оризонти, который намерен подписать еа сезон-2025 нового защитника.
Нино является игроком петербургского "Зенита" с января 2024 года, когда его за 5 млн евро выкупили у "Флуминенсе". Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в 10 млн евро.
Источник: UOL Esporte
UOL Esporte: "Зенит" запросил у "Крузейро" 15 млн евро за Нино
По информации СМИ, бразильский клуб "Крузейро" заинтересован в подписании защитника петербургского "Зенита" Нино.
Фото: ФК "Зенит"