Матчи Скрыть

Первак: мне всегда казалось, что Шамар - это случайный футболист в "Спартаке"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак поделился своим мнением о нападающем московского клуба Шамаре Николсоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Меня не раздражала его футбольная фигура, тем более он иногда забивал. Но мне всегда казалось, что это случайный футболист в "Спартаке". Потому что он очень тяжеловесный для игры "Спартака", – приводит слова Первака Metaratings.

Шамар Николсон является игроком московского "Спартака" с января 2022 года, когда красно-белые выкупили игрока сборной Ямайки у бельгийского клуба "Шарлеруа" за 8 млн евро. Действующее соглашение между нападающим и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 млн евро.

В текущем сезоне ямайский форвард в составе "Спартака" принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 4 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится