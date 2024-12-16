"Меня не раздражала его футбольная фигура, тем более он иногда забивал. Но мне всегда казалось, что это случайный футболист в "Спартаке". Потому что он очень тяжеловесный для игры "Спартака", – приводит слова Первака Metaratings.
Шамар Николсон является игроком московского "Спартака" с января 2022 года, когда красно-белые выкупили игрока сборной Ямайки у бельгийского клуба "Шарлеруа" за 8 млн евро. Действующее соглашение между нападающим и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 млн евро.
В текущем сезоне ямайский форвард в составе "Спартака" принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 4 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.
Первак: мне всегда казалось, что Шамар - это случайный футболист в "Спартаке"
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак поделился своим мнением о нападающем московского клуба Шамаре Николсоне.
Фото: ФК "Спартак"