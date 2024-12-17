- Если бы "Зенит" не допустил ошибок и не проиграл последние два матча, где должен был одерживать победы, говорили бы ровно так же, как в прошлом сезоне. "Зенит" только сам себе может помешать, что и сделал в последних играх, - цитирует Игонина "Чемпионат".
Напомним, в 18-м туре РПЛ коллектив Сергея Семака на своем поле уступил "Акрону" со счетом 1:2. До этого петербургский клуб в 17-м туре РПЛ проиграл "Крыльям Советов" (2:3).
В активе "Зенита" 39 очков, клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице. РПЛ возобновится весной следующего года, "Зенит" в первом матче после перерыва встретится с московским ЦСКА.
Игонин: "Зенит" только сам себе может помешать, что и сделал в последних матчах
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин высказался о выступлении сине-бело-голубых в первой части чемпионата.
Фото: Официальный сайт РПЛ