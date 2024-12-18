Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

Реал Мадрид
20:00
ПачукаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:30
ВаленсияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
23:00
ПСЖНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:30
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
22:45
БрентфордНе начат
Саутгемптон
23:00
ЛиверпульНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
20:30
ЧезенаНе начат
Рома
23:00
СампдорияНе начат

Экс-хавбек "Зенита" Радимов: Сергей Семак - лучший тренер России в 2024 году

Экс-полузащитник "Зенита" и экс-наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказал мнение о лучшем тренере уходящего 2024 года в России.
Фото: ФК "Зенит"
- Сергей Семак - лучший тренер России в 2024 году. В этом году "Зенит" под руководством Сергея Николаевича выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. И сейчас петербургская команда вместе с "Краснодаром" лидирует в турнирной таблице РПЛ. Что ещё надо? - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".

В мае 2024 года "Зенит" из Санкт-Петербурга под руководством главного тренера Сергея Семака в шестой раз подряд стал чемпионом России. В 30-м туре сине-бело-голубые смогли опередить лидировавшее в гонке московское "Динамо" благодаря его поражению от "Краснодара" (0:1) и собственной волевой победе над "Ростовом" (2:1).

2 июня 2024 года в Суперфинале Кубка России "Зенит" одержал волевую победу со счётом 2:1 над калининградской "Балтикой", забив на 81-й и 90+5-й минутах матча. 13 июля 2024 года петербуржцы стали обладателями Суперкубка страны, обыграв "Краснодар" со счётом 4:2.

В текущей турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает второе место, набрав 39 очков в 18 матчах. Столько же очков у "Краснодара", который опережает команду Сергея Семака по результату личной встречи (2:0).

Сине-бело-голубые обладают самым дорогим составом в РПЛ по оценке потрала Transfermarkt - 172 миллиона евро. Ближайшими к "Зениту" клубами лиги по суммарной стоимости являются московский "Спартак" - 108,25 миллиона евро - и "Краснодар" - 94,65 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится