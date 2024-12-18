- Сергей Семак - лучший тренер России в 2024 году. В этом году "Зенит" под руководством Сергея Николаевича выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. И сейчас петербургская команда вместе с "Краснодаром" лидирует в турнирной таблице РПЛ. Что ещё надо? - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".
В мае 2024 года "Зенит" из Санкт-Петербурга под руководством главного тренера Сергея Семака в шестой раз подряд стал чемпионом России. В 30-м туре сине-бело-голубые смогли опередить лидировавшее в гонке московское "Динамо" благодаря его поражению от "Краснодара" (0:1) и собственной волевой победе над "Ростовом" (2:1).
2 июня 2024 года в Суперфинале Кубка России "Зенит" одержал волевую победу со счётом 2:1 над калининградской "Балтикой", забив на 81-й и 90+5-й минутах матча. 13 июля 2024 года петербуржцы стали обладателями Суперкубка страны, обыграв "Краснодар" со счётом 4:2.
В текущей турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает второе место, набрав 39 очков в 18 матчах. Столько же очков у "Краснодара", который опережает команду Сергея Семака по результату личной встречи (2:0).
Сине-бело-голубые обладают самым дорогим составом в РПЛ по оценке потрала Transfermarkt - 172 миллиона евро. Ближайшими к "Зениту" клубами лиги по суммарной стоимости являются московский "Спартак" - 108,25 миллиона евро - и "Краснодар" - 94,65 миллиона евро.
Экс-хавбек "Зенита" Радимов: Сергей Семак - лучший тренер России в 2024 году
Экс-полузащитник "Зенита" и экс-наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказал мнение о лучшем тренере уходящего 2024 года в России.
Фото: ФК "Зенит"