Сообщается, что чеченский клуб не собирается включать в возможное арендное соглашение опцию выкупа игрока по завершении аренды. При этом в "Спартаке" решение относительно Зорина собираются принимать только после назначения нового спортивного директора клуба.
Даниил Зорин начал заниматься футболом в академии московского ЦСКА. В 2014 году хавбек перебрался в структуру московского "Спартака". Первую половину сезона-2023/24 Зорин провёл в аренде в минском "Динамо". В текущем сезоне на его счету в составе красно-белых 10 появлений на поле в официальных матчах (в среднем, 39,3 мин. за игру), в которых он сумел забить 2 гола, отдать 3 голевые передачи, получить 3 желтые карточки (1 из них стала второй в матче).
Контракт Зорина со "Спартаком" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 700 тыс. евро.
Источник: Metaratings
Игрок "Спартака" Зорин может продолжить карьеру в "Ахмате"
По информации СМИ, грозненский "Ахмат" желает до конца сезона арендовать 20-летнего полузащитника московского "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"