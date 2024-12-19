- Всё, что происходит на поле, это заслуга работы Станковича. Не зря он говорил, что надо подождать. Они пришли в концовке чемпионата к тому, что хотел видеть Станкович, - цитирует Граната "Чемпионат".
Коллектив Деяна Станковича в этом сезоне РПЛ располагается в тройке лидеров, отставание от первого места составляет два очка. В 18 матчах красно-белые одержали 11 побед и трижды проиграли, в четырех матчах "Спартак" сыграл вничью.
Напомним, в последнем матче этого года красно-белые дома разгромили "Пари НН", забив в ворота соперника три безответных мяча. После возобновления сезона в марте 2025 года "Спартак" на своем поле примет "Оренбург" в 19-м туре чемпионата России.
Гранат: всё, что происходит со "Спартаком", - заслуга Станковича
Бывший футболист "Спартака" Владимир Гранат высказался о выступлении красно-белых в первой части сезона.
Фото: Официальный сайт РПЛ