Напомним, клуб с берегов Невы в 2024 году стал победителем РПЛ, обладателем Кубка и Суперкубка России.
- Я считаю, что Семак - это лучший тренер России в 2024 году. По той простой причине, что "Зенит" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны в этом году. При этом петербуржцы играют стабильнее всех среди российских команд, - передает слова Колоскова "РБ Спорт".
В текущем сезоне чемпионата России "Зенит" в 18 турах одержал 12 побед, потерпел три поражения и в трех матчах поделил очки с соперниками. Сине-бело-голубые с 39 баллами располагаются на второй строчке в таблице, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям.
В первом матче после зимней паузы "Зенит" сыграет против ЦСКА, встреча 19-го тура РПЛ пойдет в Санкт-Петербурге в начале марта следующего года.
Колосков: Семак - лучший тренер России в 2024 году
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что считает наставника "Зенита" Сергея Семака лучшим тренером уходящего года.
Фото: Официальный сайт РПЛ