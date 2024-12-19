"Дарил ли мне Галицкий часы? К сожалению нет, ха-ха. В клубе действительно была такая традиция, но мне немного не хватило. Я был очень близок к этому", - цитирует Сигурдссона "РБ Спорт".
Рагнар Сигурдссон выступал за "Краснодар" с 2014 по 2016 год, исландец провел за южан во всех турнирах 86 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 голевые передачи. Также полузащитник был игроком датского "Копенгагена", "Ростова", английского "Фулхэма" и казанского "Рубина". Сигурдссон завершил карьеру в январе 2022 года, на данный момент исландец работает ассистентом главного тренера в "Коупавогюе".
Сигурдссон: к сожалению, Галицкий не дарил мне часы
Экс-игрок "Краснодара" Рагнар Сигурдссон признался, что Сергей Галицкий не дарил ему часы.
Фото: ФК "Краснодар"