Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Хартс
23:00
ПетрокубНе начат
Бетис
23:00
ХИКНе начат
Целе
23:00
ТНСНе начат
АПОЭЛ
23:00
АстанаНе начат
Челси
23:00
Шэмрок РоверсНе начат
Серкль Брюгге
23:00
Истанбул БашакшехирНе начат
ЛАСК
23:00
ВикингурНе начат
Юргорден
23:00
ЛегияНе начат
Мольде
23:00
Млада БолеславНе начат
Рапид
23:00
КопенгагенНе начат
Витория
23:00
ФиорентинаНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
23:00
НоаНе начат
Лугано
23:00
ПафосНе начат
Ларн
23:00
ГентНе начат
Панатинаикос
23:00
Динамо МинскНе начат
Хайденхайм
23:00
Санкт-ГалленНе начат
Ягеллония
23:00
ОлимпияНе начат
Борац
23:00
ОмонияНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Тоттенхэм
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
УдинезеНе начат

Сигурдссон: к сожалению, Галицкий не дарил мне часы

Экс-игрок "Краснодара" Рагнар Сигурдссон признался, что Сергей Галицкий не дарил ему часы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Дарил ли мне Галицкий часы? К сожалению нет, ха-ха. В клубе действительно была такая традиция, но мне немного не хватило. Я был очень близок к этому", - цитирует Сигурдссона "РБ Спорт".

Рагнар Сигурдссон выступал за "Краснодар" с 2014 по 2016 год, исландец провел за южан во всех турнирах 86 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 голевые передачи. Также полузащитник был игроком датского "Копенгагена", "Ростова", английского "Фулхэма" и казанского "Рубина". Сигурдссон завершил карьеру в январе 2022 года, на данный момент исландец работает ассистентом главного тренера в "Коупавогюе".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится