«Кагигао станет спортдиректором «Спартака»? Испанец – двоюродный брат Абаскаля? Откуда мы можем знать, кто это, если мы в футбол играли всю жизнь! С другой стороны, спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист. Но откуда они все появляются? Почему из Испании? Приедет, заработает денег и уедет. Только испанцу повезло, что красно-белые сейчас хороши. Сделает себе имя, может быть», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
55-летний Франсис Кагигао возглавляет отдел скаутинга турецкого «Галатасарая». В прошлом он работал под руководством Арсена Венгера, Унаи Эмери и Микеля Артеты в качестве скаута в лондонском «Арсенале». В 2023 году он занял пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».
Напомним, что 10 ноября 2024 года Томаш Амарал покинул пост спортивного директора московского «Спартака». Контракт расторгнут по соглашению сторон. Амарал был назначен на эту должность 22 декабря 2023 года.
В рамках трансферной кампании с Томашом Аморалом «Спартак» усилил свой состав следующим рядом игроков: в январе 2024 года в команду перешёл Манфред Угальде из «Твенте». Летом того же года в команду пришли Эсекьель Барко, Виллиан Жозе, Маркиньос, Миенти Абена, Рикарду Мангаш, Игорь Дмитриев и Александр Довбня.
Мостовой - о возможном спортдире "Спартака": двоюродный брат Абаскаля? Откуда они все появляются?
Бывший футболист Александр Мостовой высказал своё мнение относительно слухов о вероятном назначении нового спортивного директора в «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"