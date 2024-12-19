"Кокшаров — один из самых перспективных футболистов России на рынке нападающих. Опция выкупа? У нас ее нет. Мы действительно планируем зимой перестройку команды. Точное количество трансферов на выход и вход я вам не назову, но мы планируем серьезно усилиться", - цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.
Ранее стало известно, что нападающий Александр Кокшаров перешел из "Краснодара" в "Пари НН" на правах аренды до конца текущего сезона. Пресс-служба нижегородцев сообщила, что форвард будет выступать под 96-м номером.
Александр Кокшаров провел за "Краснодар" во всех турнирах 20 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 500 тысяч евро.
После 18-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Нижегородцы занимают 12-е место в таблице с 16-ю очками в своем активе.
Гендир "Пари НН": у нас нет опции выкупа Кокшарова из "Краснодара"
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал переход на правах аренды Александра Кокшарова из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"