Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Хартс
23:00
ПетрокубНе начат
Бетис
23:00
ХИКНе начат
Целе
23:00
ТНСНе начат
Челси
23:00
Шэмрок РоверсНе начат
АПОЭЛ
23:00
АстанаНе начат
Серкль Брюгге
23:00
Истанбул БашакшехирНе начат
ЛАСК
23:00
ВикингурНе начат
Юргорден
23:00
ЛегияНе начат
Мольде
23:00
Млада БолеславНе начат
Рапид
23:00
КопенгагенНе начат
Витория
23:00
ФиорентинаНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
23:00
НоаНе начат
Лугано
23:00
ПафосНе начат
Панатинаикос
23:00
Динамо МинскНе начат
Ларн
23:00
ГентНе начат
Хайденхайм
23:00
Санкт-ГалленНе начат
Ягеллония
23:00
ОлимпияНе начат
Борац
23:00
ОмонияНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Тоттенхэм
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
УдинезеНе начат

Гендир "Пари НН": у нас нет опции выкупа Кокшарова из "Краснодара"

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал переход на правах аренды Александра Кокшарова из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Кокшаров — один из самых перспективных футболистов России на рынке нападающих. Опция выкупа? У нас ее нет. Мы действительно планируем зимой перестройку команды. Точное количество трансферов на выход и вход я вам не назову, но мы планируем серьезно усилиться", - цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

Ранее стало известно, что нападающий Александр Кокшаров перешел из "Краснодара" в "Пари НН" на правах аренды до конца текущего сезона. Пресс-служба нижегородцев сообщила, что форвард будет выступать под 96-м номером.

Александр Кокшаров провел за "Краснодар" во всех турнирах 20 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 500 тысяч евро.

После 18-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Нижегородцы занимают 12-е место в таблице с 16-ю очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится