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Игрок "Зенита" Мантуан - о паспорте РФ: если это должно произойти, то со временем

Бразильский вингер "Зенита" Густаво Мантуан рассказал, что не задумывался о получении российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"
- Задумывался о том, чтобы получить российское гражданство? Нет, никогда об этом так не думал, но это ситуация, которая зависит не только от меня, а от разных факторов, есть закон. Если это должно произойти, то со временем. Россия – удивительная страна, которая приняла меня очень хорошо. Очень люблю ее.

23-летний Густаво Мантуан, играющий на позиции правого фулбэка, выступает за "Зенит" с июля 2022 года. Бразилец перебрался в Россию из "Коринтианса" сначала на правах аренды, а с лета прошлого года на постоянной основе. Футболист заключил трудовое соглашение с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Мантуан принял участие в 25 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач на партнеров.

Напомним, ранее российское гражданство в составе "Зенита" получили хавбек Клаудиньо и защитник Дуглас Сантос.

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