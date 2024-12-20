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ФИФА одобрила выплату 128 тыс. долларов ряду российских футболистов

Генеральны директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, что ФИФА выплатит компенсации семи российским игрокам.
Фото: Getty Images
- Эти средства станут значимой помощью для тех, кто долгое время ждал справедливого решения. ОПСФ продолжит защищать права профессионалов и добиваться для них положенных компенсаций.

В числе тех, кто получит поддержку, - игроки таких футбольных клубов, как махачкалинское "Анжи" и "Тамбов". Эти команды были расформированы и не смогли выполнить свои финансовые обязательства перед спортсменами.

Напомним, "Анжи" существовал с 1991 до 2022 года. 1 сентября 2024-го было объявлено о возрождении махачкалинского клуба. "Тамбов", игравший в РПЛ в сезонах 2019/20 и 2020/21, закончил свое существование в 2021 году.

Источник: "РБ Спорт"

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