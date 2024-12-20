"Но больше всего знаете, что бесит? То, что они перестали судить сами. Они надеются только на VAR. Ну вот прям очевидный пенальти, а он ждет, когда его позовут к монитору, и вот они ходят туда", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России в качестве лидера турнирной таблицы. "Быки" набрали 39 очков по итогам 18 туров. Второе место занимает "Зенит", на третьей строчке располагается московский "Спартак", в копилке которого на два балла меньше.
В зоне прямого вылета находятся "Оренбург", и грозненский "Ахмат", набравшие 8 и 13 очков соответственно. В зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон - подмосковные "Химки" и воронежский "Факел".
Радимов: больше всего бесит, что они перестали судить сами, а надеются только на VAR
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что его раздражает в российском судействе.
Фото: ФК "Зенит"