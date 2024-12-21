"Батраков — прорыв года. Он мне очень понравился. Помимо его молодости, выделю его уверенный старт — на протяжении многих игр он показывает хорошую игру в его годы. Неизвестно, если бы Миранчук не уехал, Батраков быстрее бы попал в старт или нет. Но самое главное, что он пришёл в "Локомотив" в тот момент, когда нужен был команде", - цитирует Деменко "Чемпионат".
Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и перешел в швейцарский "Сьон".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее представитель игрока, Владимир Кузьмичев, заявил, что соглашение игрока с клубом будет продлено во время зимних сборов. Батраков дебютировал за сборную России в матче с Брунеем (11:0) и отметился забитым голом.
Деменко: неизвестно, если бы Миранчук не уехал, Батраков быстрее бы попал в старт или нет
Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"