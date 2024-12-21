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Рахимов рассказал о финансовых возможностях "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказал о финансовых возможностях казанцев.
Фото: ФК "Рубин"
"Здесь мы пытаемся любой трансфер уменьшить от максимальной суммы. Потому что мы не можем сегодня платить ни три, ни четыре, ни пять миллионов евро. Сейчас нет таких возможностей", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками в своем активе.

Казанский "Рубин" вылетел из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии московскому ЦСКА. Казанцы сыграют на выезде с екатеринбургским "Уралом" в 1/4 финала Пути регионов.

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