"Мы готовы рассматривать предложения из РПЛ, но пока ничего нет. Прошлым летом был интерес от "Краснодара" и "Локомотива", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алекс Фернандес провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего бразильца в 800 тысяч евро, контракт игрока с калининградским клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 21-го сыгранного тура калининградцы располагаются на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги.
Агент Алекса Фернандеса: готовы рассматривать предложения из РПЛ
Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы полузащитника "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"