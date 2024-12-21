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Агент Алекса Фернандеса: готовы рассматривать предложения из РПЛ

Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы полузащитника "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"
"Мы готовы рассматривать предложения из РПЛ, но пока ничего нет. Прошлым летом был интерес от "Краснодара" и "Локомотива", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алекс Фернандес провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего бразильца в 800 тысяч евро, контракт игрока с калининградским клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 21-го сыгранного тура калининградцы располагаются на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги.

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